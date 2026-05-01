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Atelier réparation vélo Semaine de l’environnement Oudon

Atelier réparation vélo Semaine de l’environnement Oudon jeudi 21 mai 2026.

Adresse : la Gare

Ville : 44521 Oudon

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Oudon

Atelier réparation vélo Semaine de l’environnement

la Gare Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Devenez acteur de la réparation de votre vélo, en découvrant comment effectuer les réglages et les réparations.
par Loire Bike & Paddle Camp et Commune sur inscription à transitioneco@oudon.fr   .

la Gare Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire   transitioneco@oudon.fr

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English :

Get involved in repairing your bike, by learning how to carry out adjustments and repairs.

L’événement Atelier réparation vélo Semaine de l’environnement Oudon a été mis à jour le 2026-05-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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