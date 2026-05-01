Atelier réparation vélo Semaine de l’environnement Oudon
Atelier réparation vélo Semaine de l’environnement Oudon jeudi 21 mai 2026.
Oudon
Atelier réparation vélo Semaine de l’environnement
la Gare Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Devenez acteur de la réparation de votre vélo, en découvrant comment effectuer les réglages et les réparations.
par Loire Bike & Paddle Camp et Commune sur inscription à transitioneco@oudon.fr .
la Gare Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire transitioneco@oudon.fr
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English :
Get involved in repairing your bike, by learning how to carry out adjustments and repairs.
L’événement Atelier réparation vélo Semaine de l’environnement Oudon a été mis à jour le 2026-05-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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