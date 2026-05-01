Oudon

Sortie arrachage de jussie Semaine de l’environnement

Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Participez à l’arrachage de la jussie. Cette plante invasive menace les écosystèmes aquatiques sur la commune.

par Loire Bike & Paddle Camp et Commune sur inscription à transitioneco@oudon.fr .

Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire transitioneco@oudon.fr

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English :

Get involved in the eradication of water primrose. This invasive plant is threatening aquatic ecosystems in the commune.

L’événement Sortie arrachage de jussie Semaine de l’environnement Oudon a été mis à jour le 2026-05-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis