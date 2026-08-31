Atelier Respiration Chémery-Chéhéry
vendredi 9 octobre 2026 · Chémery-Chéhéry
Informations pratiques
Chémery-Chéhéry
Atelier Respiration
8 Rue nationale, 08450 Chémery-Chéhéry Chémery-Chéhéry Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Pendant 1 heure. Le vendredi 09 octobre de 18:00 à 19:00 Atelier Respiration Apprendre à mieux respirer afin de favoriser la détente physique et mentale.Durée environ 1H et 8 personnes maximum. Sur réservation GRATUIT À PARTIR DE 16 ANS
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8 Rue nationale, 08450 Chémery-Chéhéry Chémery-Chéhéry 08450 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 40 62 bibliotheque.chemerychehery@orange.fr
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English :
For 1 hour. Friday, October 9, from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. Breathing Workshop: Learn to breathe better to promote physical and mental relaxation.Duration: approximately 1 hour; maximum 8 people. FREE with reservation. Ages 16 and up.
L’événement Atelier Respiration Chémery-Chéhéry a été mis à jour le 2026-08-31 par Ardennes Tourisme