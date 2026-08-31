Informations pratiques

Chémery-Chéhéry

Atelier Respiration

8 Rue nationale, 08450 Chémery-Chéhéry Chémery-Chéhéry Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Pendant 1 heure. Le vendredi 09 octobre de 18:00 à 19:00 Atelier Respi­ra­tion Apprendre à mieux respi­rer afin de favo­ri­ser la détente physique et mentale.Durée envi­ron 1H et 8 personnes maxi­mum. Sur réser­va­tion GRATUIT À PARTIR DE 16 ANS

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8 Rue nationale, 08450 Chémery-Chéhéry Chémery-Chéhéry 08450 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 40 62 bibliotheque.chemerychehery@orange.fr

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English :

For 1 hour. Friday, October 9, from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. Breathing Workshop: Learn to breathe better to promote physical and mental relaxation.Duration: approximately 1 hour; maximum 8 people. FREE with reservation. Ages 16 and up.

L’événement Atelier Respiration Chémery-Chéhéry a été mis à jour le 2026-08-31 par Ardennes Tourisme