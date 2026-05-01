Laize-Clinchamps

Atelier réussir ses tomates et mini légumes

1 Rue de la Tringale Laize-Clinchamps Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Atelier réussir ses tomates et mini légumes Couleurs Jardin

Atelier réussir ses tomates et mini légumes Couleurs Jardin le 9 mai à 9h30 .

1 Rue de la Tringale Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie +33 2 31 79 85 68 lesserresdeclinchamps@wanadoo.fr

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English : Atelier réussir ses tomates et mini légumes

Workshop for successful tomatoes and baby vegetables Couleurs Jardin

L’événement Atelier réussir ses tomates et mini légumes Laize-Clinchamps a été mis à jour le 2026-05-01 par Orne Odon Tourisme