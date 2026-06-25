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Atelier Réveil musculaire Saint-Hilaire-la-Forêt

Atelier Réveil musculaire Saint-Hilaire-la-Forêt jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
Lavoir de la Courolle
Ville
85440 Saint-Hilaire-la-Forêt
Département
Vendée
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Saint-Hilaire-la-Forêt

Atelier Réveil musculaire

Lavoir de la Courolle Saint-Hilaire-la-Forêt Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

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Lavoir de la Courolle Saint-Hilaire-la-Forêt 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93  activage@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Atelier Réveil musculaire Saint-Hilaire-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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