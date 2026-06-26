Ateliers sculpture et gravure Préhisto’Site du Cairn Saint-Hilaire-la-Forêt mercredi 8 juillet 2026.

Saint-Hilaire-la-Forêt

Ateliers sculpture et gravure

Préhisto’Site du Cairn 17 rue de la courolle Saint-Hilaire-la-Forêt Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:45:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

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Préhisto’Site du Cairn 17 rue de la courolle Saint-Hilaire-la-Forêt 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 38 38 lecairn@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Ateliers sculpture et gravure Saint-Hilaire-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral