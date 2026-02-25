Atelier rigolo Gang de poissons Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Atelier rigolo Gang de poissons

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

2026-08-05

Pour les 7-11 ans

“Ah c’qu’on est bien quand on est dans l’eau, on fait de grosses bulles…” c’est la chanson préférée des poissons. Mais au fait… comment font-ils pour respirer sous l’eau ? Qu’est-ce qu’ils mangent ? Est-ce qu’ils voyagent ? Et puis, sontils vraiment muets comme une carpe ? Autant de questions passionnantes ! Les enfants plongent à la découverte du monde secret et fascinant des poissons de la Seine. .

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

