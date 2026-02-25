Atelier rigolo Mettre en boîte Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Atelier rigolo Mettre en boîte

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

2026-08-19

Pour les 7-11 ans

Les bateaux énormes voguent sur la Seine… mais que transportent-ils ? Où vont-ils ? Les petits explorateurs vont aller percer leurs secrets ! Les enfants sortent leurs lunettes de détective️, ouvrent grand leurs yeux et se préparent à découvrir des cargaisons mystérieuses, des trésors cachés et des histoires incroyables que seuls les plus curieux pourront révéler ! .

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

