Atelier rigolo Panique au BOOUHHHH-SÉE ! Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine

Atelier rigolo Panique au BOOUHHHH-SÉE !

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime

Début : 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-10-28 16:30:00

2026-10-28

Pour les 7-11 ans

Cette nuit, les fantômes du musée ont voulu “aider” à ranger le musée… mais ils ont tout mélangé, ils ont même ensorcelé certains objets par inadvertance ! Les enfants, membres de la Brigade Anti-Boulette du musée, doivent retrouver qui a fait quelle gaffe et remettre le musée en état avant l’arrivée du conservateur ! .

Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

