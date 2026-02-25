Atelier rigolo Panique au BOOUHHHH-SÉE ! Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine
Atelier rigolo Panique au BOOUHHHH-SÉE ! Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine mercredi 28 octobre 2026.
Atelier rigolo Panique au BOOUHHHH-SÉE !
Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine Seine-Maritime
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28 16:30:00
2026-10-28
Pour les 7-11 ans
Cette nuit, les fantômes du musée ont voulu “aider” à ranger le musée… mais ils ont tout mélangé, ils ont même ensorcelé certains objets par inadvertance ! Les enfants, membres de la Brigade Anti-Boulette du musée, doivent retrouver qui a fait quelle gaffe et remettre le musée en état avant l’arrivée du conservateur ! .
Caudebec-en-Caux Avenue Winston Churchill Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr
