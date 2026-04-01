Atelier Sam’botte Bibliothèque de Quessoy Quessoy

Quessoy

Atelier Sam’botte

Bibliothèque de Quessoy 19 Rue de l’Hôtel Girault Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-25

À la recherche d’idées pour les vacances ? D’animations à partager en famille, entre amis… ?

Élise, notre collègue animatrice au Jardin des 4 Saisons, le jardin pédagogique et intergénérationnel de la Commune de Quessoy a ce qu’il vous faut troc de graines, fabrication de sachets, atelier créatif.

Tout public.

Alors, ça vous botte ? .

Bibliothèque de Quessoy 19 Rue de l’Hôtel Girault Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 69 80

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English :

L’événement Atelier Sam’botte Quessoy a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor