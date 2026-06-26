Atelier Santé sur la mémoire 15 rue de Dinan 35000 RENNES Rennes mardi 21 juillet 2026.

Atelier Santé sur la mémoire 15 rue de Dinan 35000 RENNES Rennes Mardi 21 juillet, 15h30 Ille-et-Vilaine

Un trésor du quotidien à comprendre et à entretenir. Elle nous accompagne chaque jour : mais savons-nous vraiment comment elle fonctionne ?

Les orthophonistes de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Rennes Santé Nord Saint-Martin vous invitent à un atelier gratuit.

Venez définir les troubles de mémoire, savoir comment ils se manifestent, en prendre conscience, agir de manière optimale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-21T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-21T17:30:00.000+02:00

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https://medplan.fr/MSP-Rennes-Sante-Nord-Saint-Martin 074960098 rennes.sante.nsm@gmail.com

15 rue de Dinan 35000 RENNES 15 rue de Dinan – Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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