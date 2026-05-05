Atelier Sashiko, broderie japonaise, Tiers-lieu des évidences, Bachy

Atelier Sashiko, broderie japonaise Vendredi 8 mai, 15h00 Tiers-lieu des évidences Nord

6 places (3 minimum pour maintenir l’atelier) – 20 € payable sur place le jour de l’atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T15:00:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T15:00:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00

Après une présentation rapide du contexte culturel et des quelques exemples de réalisations personnelles, vous expérimentez 1, 2 ou 3 points de sashiko. Vous apprendrez à choisir le bon matériel pour reproduire les gestes appris chez vous.

Matériel fourni, venez les mains dans les poches !!!

Tiers-lieu des évidences 93 rue Léo Lagrange 59830 bachy Bachy 59830 Nord Hauts-de-France 0608321110 [{« type »: « email », « value »: « contact@lesevidences.fr »}]

Transmettre les gestes pour s’initier à ce savoir-faire séculaire de réparation et d’embellissement textile couture broderie