Papotages et tri de bouchons, Tiers-lieu des évidences, Bachy

Papotages et tri de bouchons Vendredi 8 mai, 14h30 Tiers-lieu des évidences Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T14:30:00+02:00 – 2026-05-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T14:30:00+02:00 – 2026-05-08T16:00:00+02:00

Les bouchons sont collectés et triés au tiers-lieu Les Evidences à Bachy et acheminés ensuite vers De Vlaspit, un ESAT (Etablissement et Services d’Accompagnement par le Travail) à Scherpenheuvel en Belgique, pour être broyés en granulats de différentes dimensions.

Ce produit final, nommé RECYCORK est utilisé comme matériau d’isolation phonique et thermique dans la construction.

Tiers-lieu des évidences 93 rue Léo Lagrange 59830 bachy Bachy 59830 Nord Hauts-de-France 0608321110 [{« type »: « email », « value »: « contact@lesevidences.fr »}]

Une seconde vie pour les bouchons de liège ! recyclage seconde vie

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