Donnez une belle seconde vie à votre ordinateur, Tiers-lieu des évidences, Bachy

Donnez une belle seconde vie à votre ordinateur Mercredi 3 juin, 18h30 Tiers-lieu des évidences Nord

Entrée libre, n’hésitez pas à venir avec un petit quelque chose à boire ou manger pour rendre le moment plus convivial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T22:30:00+02:00

Suite à la fin du support Windows 10, ne jetez pas votre ordinateur si il fonctionne toujours !

Venez ce mercredi 1er avril au tiers-lieu des évidences pour un rendez-vous d’entraide numérique avec l’association Les Ordis du Coeur. Première opération « Donnez une seconde vie à votre ordinateur » à Bachy. Accueil à partir de 18h30. Dernière installation à 21h30. Prolongez la vie de son ordinateur une évidence pour le porte-feuille mais aussi pour la planète.

Tiers-lieu des évidences 93 rue Léo Lagrange, 59830 Bachy Bachy 59830 Nord Hauts-de-France 0608321110 https://www.lesordisducoeur.org/ Veuillez vous garer sur le parking

Suite à la fin du support Windows 10, ce rendez-vous d’entraide vous propose de découvrir des solutions alternatives à Windows pour continuer à utiliser votre ordinateur sobriété numérique souveraineté numérique

@LesOrdisduCoeur