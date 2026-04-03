Atelier Savants fous Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Informations pratiques

Plougoulm

Atelier Savants fous

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 14:30:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

Viens jouer les savants fous et faire des expériences un peu magiques encre sympathique, monstre gluant…

Dès 7 ans.

Sur inscription au 02 98 29 81 14 par sms 06 14 63 67 26 par mail bibliothequeplougoulm@gmail.com .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14

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English :

L’événement Atelier Savants fous Plougoulm a été mis à jour le 2026-08-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX