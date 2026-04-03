Atelier Savants fous Médiathèque Ty Koulm Plougoulm
mardi 27 octobre 2026 · Médiathèque Ty Koulm · Plougoulm
Informations pratiques
Plougoulm
Atelier Savants fous
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:30:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Viens jouer les savants fous et faire des expériences un peu magiques encre sympathique, monstre gluant…
Dès 7 ans.
Sur inscription au 02 98 29 81 14 par sms 06 14 63 67 26 par mail bibliothequeplougoulm@gmail.com .
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14
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English :
L’événement Atelier Savants fous Plougoulm a été mis à jour le 2026-08-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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