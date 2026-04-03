Vente de livres Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Informations pratiques

Plougoulm

Vente de livres

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03

Vente de livres retirés des collections de la médiathèque. Tout à 1€.

De nombreuses bandes dessinées et romans sont proposés à la vente cette année. .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14

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English :

L’événement Vente de livres Plougoulm a été mis à jour le 2026-08-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX