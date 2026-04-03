UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plougoulm

Vente de livres Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Ty Koulm · Plougoulm

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Ty Koulm
Adresse
105 Lieu-dit Le Bourg
Ville
29250 Plougoulm
Département
Finistère
Tarif

Plougoulm

Vente de livres

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03

Vente de livres retirés des collections de la médiathèque. Tout à 1€.
De nombreuses bandes dessinées et romans sont proposés à la vente cette année.   .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vente de livres Plougoulm a été mis à jour le 2026-08-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Plougoulm (Finistère)