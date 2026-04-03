Vente de livres Médiathèque Ty Koulm Plougoulm
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Ty Koulm · Plougoulm
Informations pratiques
Plougoulm
Vente de livres
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03
Vente de livres retirés des collections de la médiathèque. Tout à 1€.
De nombreuses bandes dessinées et romans sont proposés à la vente cette année. .
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14
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English :
L’événement Vente de livres Plougoulm a été mis à jour le 2026-08-19 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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