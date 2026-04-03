Atelier créatif à la manière de Corentin Kembraeg Médiathèque Ty Koulm Plougoulm
Atelier créatif à la manière de Corentin Kembraeg Médiathèque Ty Koulm Plougoulm jeudi 9 juillet 2026.
Plougoulm
Atelier créatif à la manière de Corentin Kembraeg
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Cet atelier invite les participants à s’approprier la démarche de Corentin Kembraeg en explorant les éléments du patrimoine local (paysages, architectures, motifs bretons) pour les retravailler à travers sa patte graphique et ses influences.
Public adulte À partir de 14 ans
Sur inscription. .
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier créatif à la manière de Corentin Kembraeg Plougoulm a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Plougoulm (Finistère)
- Mini-conférence sur l’équilibration neuromusculaire Salle Goariven Plougoulm 30 juin 2026
- Exposition Visions bretonnes Corentin Kembraeg Médiathèque Ty Koulm Plougoulm 8 juillet 2026
- Vernissage de l’exposition Visions bretonnes Corentin Kembraeg Médiathèque Ty Koulm Plougoulm 8 juillet 2026
- Stages de découverte du piano 7/11 ans Plougoulm 16 juillet 2026
- Soirée déguisée Médiathèque Ty Koulm Plougoulm 23 juillet 2026