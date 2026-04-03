Atelier créatif à la manière de Corentin Kembraeg Médiathèque Ty Koulm Plougoulm jeudi 9 juillet 2026.

Plougoulm

Atelier créatif à la manière de Corentin Kembraeg

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Cet atelier invite les participants à s’approprier la démarche de Corentin Kembraeg en explorant les éléments du patrimoine local (paysages, architectures, motifs bretons) pour les retravailler à travers sa patte graphique et ses influences.

Public adulte À partir de 14 ans

Sur inscription. .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14

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English :

L’événement Atelier créatif à la manière de Corentin Kembraeg Plougoulm a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX