Vernissage de l’exposition Visions bretonnes Corentin Kembraeg Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Plougoulm

Vernissage de l’exposition Visions bretonnes Corentin Kembraeg

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Peintre et dessinateur atypique venu de nulle part et se rendant on ne sait où (c’est lui, l’autodidacte, qui le dit), Corentin Kembraeg consacre l’essentiel de son travail créatif à la défense et à l’illustration de l’âme et de la culture de la Bretagne et des Bretons. .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14

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English :

L’événement Vernissage de l’exposition Visions bretonnes Corentin Kembraeg Plougoulm a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX