UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vernissage de l’exposition Visions bretonnes Corentin Kembraeg Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Vernissage de l’exposition Visions bretonnes Corentin Kembraeg Médiathèque Ty Koulm Plougoulm mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque Ty Koulm
Adresse
105 Lieu-dit Le Bourg
Ville
29250 Plougoulm
Département
Finistère
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Plougoulm

Vernissage de l’exposition Visions bretonnes Corentin Kembraeg

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Peintre et dessinateur atypique venu de nulle part et se rendant on ne sait où (c’est lui, l’autodidacte, qui le dit), Corentin Kembraeg consacre l’essentiel de son travail créatif à la défense et à l’illustration de l’âme et de la culture de la Bretagne et des Bretons.   .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vernissage de l’exposition Visions bretonnes Corentin Kembraeg Plougoulm a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Plougoulm (Finistère)