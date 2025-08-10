Exposition Visions bretonnes Corentin Kembraeg Médiathèque Ty Koulm Plougoulm
Exposition Visions bretonnes Corentin Kembraeg Médiathèque Ty Koulm Plougoulm mercredi 8 juillet 2026.
Plougoulm
Exposition Visions bretonnes Corentin Kembraeg
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-08
Peintre et dessinateur atypique venu de nulle part et se rendant on ne sait où (c’est lui, l’autodidacte, qui le dit), Corentin Kembraeg consacre l’essentiel de son travail créatif à la défense et à l’illustration de l’âme et de la culture de la Bretagne et des Bretons.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14
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English :
L’événement Exposition Visions bretonnes Corentin Kembraeg Plougoulm a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX