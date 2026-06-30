Plougoulm

Stages de découverte du piano 7/11 ans

Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Alexandrine Salomon, professeur de piano Diplômée d’Etat, vous accueille dans un univers chaleureux, en stage individuel ou collectif. Vous jouerez des morceaux faciles dès la première séance.

Aucun prérequis ni matériel nécessaire.

Pour enfants et adultes.

Les stages en petit groupe sont une façon ludique et conviviale de découvrir la pratique du piano, tout en apprenant les bases de l’instrument.

Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs mini stages de deux heures. Chaque stage est différent et adapté au niveau des participants.

3 à 7 participants par stage. .

Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 51 79 54 36

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English :

L’événement Stages de découverte du piano 7/11 ans Plougoulm a été mis à jour le 2026-06-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX