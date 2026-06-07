Atelier sciences et écologie avec Les Ptits Débrouillards ! La Cocotte Solidaire Nantes
Atelier sciences et écologie avec Les Ptits Débrouillards ! La Cocotte Solidaire Nantes jeudi 13 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-13 14:30 – 16:30
Gratuit : non prix libre Tout public
Et si on transformait notre cuisine en laboratoire ? Pendant deux heures, venez expérimenter et découvrir les secrets du sucre et de ses dérivés avec les petits débrouillards.Le réseau des Petits Débrouillards participe du renouveau permanent de l’éducation populaire. Son objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir individuellement et collectivement, par des parcours de citoyenneté active et démocratique.???? Jeudi 13 août de 14h30 à 16h30???? sur l’ île de Versailles (arrêt tram St-Mihiel)?? Prix libre et nombre de place limité : pensez à vous inscrire par ici : https://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/711713-q-atelier-sciences-et-ecologie-avec-les-ptits-debrouillards
La Cocotte Solidaire Nantes 44000
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