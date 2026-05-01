Atelier scientifique le secret de l’océan Le Bercail Bayonne
Atelier scientifique le secret de l’océan Le Bercail Bayonne samedi 9 mai 2026.
Bayonne
Atelier scientifique le secret de l’océan
Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Péna Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-09 10:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Les enfants partent à la découverte des mystères de l’océan à travers des expériences ludiques et immersives volcans sous-marins, exploration des coraux et compréhension des différentes couches océaniques. L’évènement se déroule au Bercail .
Au programme également, un moment créatif où chaque enfant réalise son propre coquillage vide-poche à rapporter à la maison. Un atelier mêlant science, manipulation et imagination pour apprendre en s’amusant ! 3-6 ans 9h30-10h30 7-12 ans 11h30-12h30 .
Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Péna Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 29 32 71 laure@aptikids.fr
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English : Atelier scientifique le secret de l’océan
L’événement Atelier scientifique le secret de l’océan Bayonne a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Bayonne
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