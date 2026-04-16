Bayonne

Pintxo Eguna

Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08 22:00:00

Date(s) :

2026-05-08

13ème édition de Pintxo Eguna, événement gastronomique, festif et caritatif à Bayonne !

41 peñas bayonnaises proposeront des pintxos confectionnés par leurs soins à 1€ l’unité et s’affronteront à l’occasion d’un concours culinaire pour tenter de remporter le pintxo d’or.

Découvrez ou redécouvrez les peñas des quartiers du Petit Bayonne et du Grand Bayonne, acteurs incontournables de la vie locale, en y dégustant des pintxos, ces petites bouchées apéritives qui sont une spécialité basque par excellence.

Débutez les festivités à partir de 18h dans les peñas du Petit Bayonne puis poursuivez à partir de 19h dans celles du Grand Bayonne.

Le succès sera encore au rendez-vous et les premiers gourmands seront les premiers servis !

Pour déguster vos pintxos sans stress, achetez les tickets-circuits ; 7 circuits , 6 pintxos, 6 peñas https://resa.visitbayonne.com/billetterie/pintxo-eguna-2026 .

Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 10

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English : Pintxo Eguna

L’événement Pintxo Eguna Bayonne a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Bayonne