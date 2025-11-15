Marché à la brocante Quai Chaho Bayonne

Marché à la brocante

Quai Chaho Esplanade Roland Barthes Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Tous les vendredis matins de 8h à 13h le long du quai Chaho et de l’esplanade Roland Barthes (côté Nive), plus d’une trentaine de brocanteurs professionnels déballent pour le plaisir des chineurs et des curieux. .

Quai Chaho Esplanade Roland Barthes Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 21 81

