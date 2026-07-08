Atelier scientifique: Le secret de l’océan Le Bercail Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Atelier scientifique: Le secret de l’océan

Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Péna Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Les ateliers d’été Aptikids. Des expériences ludiques, magiques et scientifiques pour les enfants de 3 à 12 ans. Cet été, Aptikids propose des ateliers immersifs où les enfants deviennent de véritables petits explorateurs, scientifiques ou créateurs de potions ? Chaque atelier est conçu pour stimuler la curiosité, la créativité et le plaisir d’apprendre à travers le jeu. Des ateliers pour découvrir la magie… mais version scientifique ! Les enfants expérimentent, testent et observent comme de vrais chercheurs.

Thématiques proposées

Les Sorciers expériences des potions qui changent de couleur et sortilèges de repoussement et lévitation

L’élixir des Sirènes création d’algues, de perles, de cheveux de sirènes et potions à gogo!

Mystères de l’espace découverte des planètes, de l’ooblek, du slime…

Secret Océan expériences autour des volcans, de l’océan.. .

Le Bercail 5 Rue Colette Etchepare-Péna Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 29 32 71 laure@aptikids.fr

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English : Atelier scientifique: Le secret de l’océan

L’événement Atelier scientifique: Le secret de l’océan Bayonne a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bayonne