Atelier scientifique | Saveurs savantes Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Atelier scientifique | Saveurs savantes

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 14:30:00

fin : 2026-10-07 16:00:00

Date(s) :

2026-10-07

A l’occasion de la Fête de la Science 2026 et de ses Saveurs Savantes, l’Association Les Petits Débrouillards vous donne rendez-vous pour un atelier de cuisine scientifique. Ce sera l’occasion de redécouvrir les aliments à l’aide des 5 sens mais aussi de la chimie moléculaire !

3-5 ans / Réservation dès le 22 septembre au 05 59 64 34 43

RDV à 14h30.

Durée 1h30. .

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43

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English : Atelier scientifique | Saveurs savantes

L’événement Atelier scientifique | Saveurs savantes Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx