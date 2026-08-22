Atelier scientifique | Saveurs savantes Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Les Temps Modernes · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Atelier scientifique | Saveurs savantes
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-07 16:00:00
Date(s) :
2026-10-07
A l’occasion de la Fête de la Science 2026 et de ses Saveurs Savantes, l’Association Les Petits Débrouillards vous donne rendez-vous pour un atelier de cuisine scientifique. Ce sera l’occasion de redécouvrir les aliments à l’aide des 5 sens mais aussi de la chimie moléculaire !
3-5 ans / Réservation dès le 22 septembre au 05 59 64 34 43
RDV à 14h30.
Durée 1h30. .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
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English : Atelier scientifique | Saveurs savantes
L’événement Atelier scientifique | Saveurs savantes Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx
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