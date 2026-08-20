Atelier scrapbooking – Carnets de voyage, Médiathèque de l’Oiseau-lyre, Radinghem-en-Weppes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de l'Oiseau-lyre · Radinghem-en-Weppes
Informations pratiques
Atelier scrapbooking – Carnets de voyage Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque de l’Oiseau-lyre Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00
Venez personnaliser votre carnet de voyage, sur le thème de la Méditerranée !
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©Médiathèque de l’Oiseau-lyre
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