Atelier scrapbooking – Carnets de voyage, Médiathèque de l’Oiseau-lyre, Radinghem-en-Weppes

Informations pratiques

Atelier scrapbooking – Carnets de voyage Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque de l’Oiseau-lyre Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Venez personnaliser votre carnet de voyage, sur le thème de la Méditerranée !

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Médiathèque de l’Oiseau-lyre 3 rue de l’église Pôle Culturel A. Wacrenier 59320 Radinghem en Weppes Radinghem-en-Weppes 59320 Nord Hauts-de-France 03 20 48 86 09 https://mediaweppes.c3rb.org/le-reseau/les-mediatheques/loiseau-lyre-radinghem https://www.facebook.com/profile.php?id=100064573786535 [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.radinghem@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 48 86 09 »}]

Venez personnaliser votre carnet de voyage, sur le thème de la Méditerranée !

©Médiathèque de l’Oiseau-lyre