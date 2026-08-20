Heure du conte : Avec 4 conteuses pour 4 fois plus d’histoires, de voix et de magie !, Médiathèque de l’Oiseau-lyre, Radinghem-en-Weppes

Informations pratiques

Heure du conte : Avec 4 conteuses pour 4 fois plus d’histoires, de voix et de magie ! Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de l’Oiseau-lyre Nord

Gratuit. Sans inscription. De 0 à 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Petits et grands sont invités à partager un moment doux, drôle et merveilleux autour des histoires. Quatre conteuses feront voyager les enfants au fil des mots, des comptines et de l’imaginaire.

De 0 à 8 ans. Sans inscription.

Médiathèque de l’Oiseau-lyre 3 rue de l’église Pôle Culturel A. Wacrenier 59320 Radinghem en Weppes Radinghem-en-Weppes 59320 Nord Hauts-de-France 03 20 48 86 09 https://mediaweppes.c3rb.org/le-reseau/les-mediatheques/loiseau-lyre-radinghem https://www.facebook.com/profile.php?id=100064573786535

Quatre voix et quatre univers pour faire voyager les enfants de 0 à 8 ans au fil des histoires, comptines et de l’imaginaire.

© Médiathèque de l’Oiseau-lyre