Atelier scrapbooking Médiathèque Municipale Issigeac

Informations pratiques

Issigeac

Atelier scrapbooking

Médiathèque Municipale Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Atelier scrapbooking avec initiation à la broderie sur papier.

Apportez votre photo préférée et venez l’embellir à la médiathèque.

Nous vous fournirons le matériel nécessaire pour réaliser votre création.

Sur inscription obligatoire.

Atelier ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 6-7 ans accompagnés d’un adulte. .

Médiathèque Municipale Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 94 31 mediatheque@mairie-issigeac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier scrapbooking

L’événement Atelier scrapbooking Issigeac a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides