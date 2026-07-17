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Atelier scrapbooking Médiathèque Municipale Issigeac

jeudi 6 août 2026 · Médiathèque Municipale · Issigeac

Atelier scrapbooking Médiathèque Municipale Issigeac

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Médiathèque Municipale
Adresse
Chemin des Écoliers
Ville
24560 Issigeac
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Issigeac

Atelier scrapbooking

Médiathèque Municipale Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Atelier scrapbooking avec initiation à la broderie sur papier.

Apportez votre photo préférée et venez l’embellir à la médiathèque.
Nous vous fournirons le matériel nécessaire pour réaliser votre création.

Sur inscription obligatoire.
Atelier ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 6-7 ans accompagnés d’un adulte.   .

Médiathèque Municipale Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 94 31  mediatheque@mairie-issigeac.fr

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English : Atelier scrapbooking

L’événement Atelier scrapbooking Issigeac a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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