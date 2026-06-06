Randonnée pédestre et découverte Parking des Écoles Issigeac
Randonnée pédestre et découverte Parking des Écoles Issigeac dimanche 26 juillet 2026.
Issigeac
Randonnée pédestre et découverte
Parking des Écoles Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Venez randonner avec Polo pour 10km à l’Étang de la Nette avec l’association Les Copains d’abord , adhérente à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.
Covoiturage à 8h30 au départ du parking des écoles. .
Parking des Écoles Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 26 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre et découverte
L’événement Randonnée pédestre et découverte Issigeac a été mis à jour le 2026-06-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Issigeac (Dordogne)
- Fête de la musique Issigeac 21 juin 2026
- Marché gourmand Issigeac 25 juin 2026
- Marché gourmand & nocturne Issigeac 2 juillet 2026
- Soirée barbecue Issigeac 5 juillet 2026
- Visite historique et architecturale en nocturne Issigeac 7 juillet 2026