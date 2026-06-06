Randonnée pédestre et découverte Parking des Écoles Issigeac

Issigeac

Randonnée pédestre et découverte

Parking des Écoles Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Venez randonner avec Polo pour 10km à l’Étang de la Nette avec l’association Les Copains d’abord , adhérente à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.

Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.

Covoiturage à 8h30 au départ du parking des écoles. .

Parking des Écoles Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 26 76

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English : Randonnée pédestre et découverte

L’événement Randonnée pédestre et découverte Issigeac a été mis à jour le 2026-06-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides