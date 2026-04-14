ÉTÉ ACTIF | Trottinette électrique tout-terrain Office de Tourisme Issigeac
ÉTÉ ACTIF | Trottinette électrique tout-terrain Office de Tourisme Issigeac jeudi 30 juillet 2026.
Issigeac
ÉTÉ ACTIF | Trottinette électrique tout-terrain
Office de Tourisme 2 Grand’Rue Issigeac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 19:25:00
Date(s) :
2026-07-30
La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout-terrain ; il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir!
Ouvert aux personnes à partir de 14 ans.
8 personnes maximum.
Chaussures fermées obligatoires.
Réservation et inscription obligatoires! .
Office de Tourisme 2 Grand’Rue Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95
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English : ÉTÉ ACTIF | Trottinette électrique tout-terrain
L’événement ÉTÉ ACTIF | Trottinette électrique tout-terrain Issigeac a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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