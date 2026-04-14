ÉTÉ ACTIF | Animation préhistoire En face l’École Primaire Issigeac

Issigeac

ÉTÉ ACTIF | Animation préhistoire

En face l’École Primaire Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Apprendre en s’amusant !

Explorer la quotidien d’un tailleur de silex, découvrir les secrets de l’allumage du feu, l’art pariétal, et la chasse préhistorique grâce à un propulseur et une sagaie.

Accessible à tous à partir de 6 ans.

Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés par un adulte durant la séance.

25 personnes par groupe.

Réservation et inscription obligatoires ! .

En face l’École Primaire Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95

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English : ÉTÉ ACTIF | Animation préhistoire

L’événement ÉTÉ ACTIF | Animation préhistoire Issigeac a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides