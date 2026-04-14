ÉTÉ ACTIF | Animation préhistoire En face l’École Primaire Issigeac
ÉTÉ ACTIF | Animation préhistoire En face l’École Primaire Issigeac mercredi 29 juillet 2026.
Issigeac
ÉTÉ ACTIF | Animation préhistoire
En face l’École Primaire Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 20:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Apprendre en s’amusant !
Explorer la quotidien d’un tailleur de silex, découvrir les secrets de l’allumage du feu, l’art pariétal, et la chasse préhistorique grâce à un propulseur et une sagaie.
Accessible à tous à partir de 6 ans.
Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés par un adulte durant la séance.
25 personnes par groupe.
Réservation et inscription obligatoires ! .
En face l’École Primaire Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95
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English : ÉTÉ ACTIF | Animation préhistoire
L’événement ÉTÉ ACTIF | Animation préhistoire Issigeac a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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