Atelier scrapbooking Médiathèque, espace KENERE Pontivy

Pontivy

Atelier scrapbooking

Médiathèque, espace KENERE 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 16:30:00

Date(s) :

2026-04-18

C’est les vacances !

Viens créer ton livre accordéon en scrapbooking.

Prévoir une dizaine de photos (7.5 x 10 cm maximum)

Atelier pour enfants à partir de 8 ans.

Gratuit sur inscription. .

Médiathèque, espace KENERE 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

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English :

L’événement Atelier scrapbooking Pontivy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté