Atelier scrapbooking Médiathèque, espace KENERE Pontivy
Atelier scrapbooking Médiathèque, espace KENERE Pontivy samedi 18 avril 2026.
Pontivy
Atelier scrapbooking
Médiathèque, espace KENERE 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 16:30:00
Date(s) :
2026-04-18
C’est les vacances !
Viens créer ton livre accordéon en scrapbooking.
Prévoir une dizaine de photos (7.5 x 10 cm maximum)
Atelier pour enfants à partir de 8 ans.
Gratuit sur inscription. .
Médiathèque, espace KENERE 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
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English :
L’événement Atelier scrapbooking Pontivy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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