Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier scrapbooking Médiathèque, espace KENERE Pontivy

Atelier scrapbooking Médiathèque, espace KENERE Pontivy samedi 18 avril 2026.

Lieu : Médiathèque, espace KENERE

Adresse : 34 Bis Rue du Général de Gaulle

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Pontivy

Atelier scrapbooking

Médiathèque, espace KENERE 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 16:30:00

Date(s) :
2026-04-18

C’est les vacances !
Viens créer ton livre accordéon en scrapbooking.
Prévoir une dizaine de photos (7.5 x 10 cm maximum)
Atelier pour enfants à partir de 8 ans.
Gratuit sur inscription.   .

Médiathèque, espace KENERE 34 Bis Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier scrapbooking Pontivy a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

À voir aussi à Pontivy (Morbihan)