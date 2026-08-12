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Atelier sculpture, Chapelle de Graillé, Journées européennes du patrimoine Graille Pindray

dimanche 20 septembre 2026 · Graille · Pindray

Atelier sculpture, Chapelle de Graillé, Journées européennes du patrimoine Graille Pindray

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Graille
Adresse
Chapelle de Graillé
Ville
86500 Pindray
Département
Vienne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pindray

Atelier sculpture, Chapelle de Graillé, Journées européennes du patrimoine

Graille Chapelle de Graillé Pindray Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Animé par Fabrice Martin, formateur pour adultes en taille de pierre.
Envie de vous essayer à la sculpture sur pierre ? De reproduire certains modillons de la chapelle de Graillé ou de réaliser votre propre création ? Alors cette animation est faite pour vous !
Durée de l’atelier 3h.
À partir de 12 ans (sous la responsabilité d’un adulte).
Prévoir tenue adaptée et chaussures fermées.
Sur réservation, places limitées, au 05 49 91 07 53 ou patrimoine@ccvg86.fr
Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe.   .

Graille Chapelle de Graillé Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine   patrimoine@ccvg86.fr

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English : Atelier sculpture, Chapelle de Graillé, Journées européennes du patrimoine

L’événement Atelier sculpture, Chapelle de Graillé, Journées européennes du patrimoine Pindray a été mis à jour le 2026-08-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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