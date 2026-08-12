Atelier sculpture, Chapelle de Graillé, Journées européennes du patrimoine Graille Pindray

Informations pratiques

Pindray

Atelier sculpture, Chapelle de Graillé, Journées européennes du patrimoine

Graille Chapelle de Graillé Pindray Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Animé par Fabrice Martin, formateur pour adultes en taille de pierre.

Envie de vous essayer à la sculpture sur pierre ? De reproduire certains modillons de la chapelle de Graillé ou de réaliser votre propre création ? Alors cette animation est faite pour vous !

Durée de l’atelier 3h.

À partir de 12 ans (sous la responsabilité d’un adulte).

Prévoir tenue adaptée et chaussures fermées.

Sur réservation, places limitées, au 05 49 91 07 53 ou patrimoine@ccvg86.fr

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe. .

Graille Chapelle de Graillé Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine patrimoine@ccvg86.fr

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English : Atelier sculpture, Chapelle de Graillé, Journées européennes du patrimoine

L’événement Atelier sculpture, Chapelle de Graillé, Journées européennes du patrimoine Pindray a été mis à jour le 2026-08-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne