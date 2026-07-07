Atelier sculpture de cuillère écomusée kerdreger Plouigneau

Informations pratiques

Plouigneau

Atelier sculpture de cuillère

écomusée kerdreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 14:00:00

fin : 2026-10-19

Date(s) :

2026-10-19

Apprenez les gestes pour tailler du bois en sécurité et fabriquez votre cuillère en bois.

Animé par Wild Watà à partir de 10 ans .

écomusée kerdreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

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English :

L’événement Atelier sculpture de cuillère Plouigneau a été mis à jour le 2026-06-29 par OT BAIE DE MORLAIX