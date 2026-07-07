AGENDA · Plouigneau
Atelier sculpture de cuillère écomusée kerdreger Plouigneau
lundi 19 octobre 2026 · écomusée kerdreger · Plouigneau
Informations pratiques
Plouigneau
Atelier sculpture de cuillère
écomusée kerdreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 14:00:00
fin : 2026-10-19
Date(s) :
2026-10-19
Apprenez les gestes pour tailler du bois en sécurité et fabriquez votre cuillère en bois.
Animé par Wild Watà à partir de 10 ans .
écomusée kerdreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80
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English :
L’événement Atelier sculpture de cuillère Plouigneau a été mis à jour le 2026-06-29 par OT BAIE DE MORLAIX
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