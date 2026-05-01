Jouillat

Atelier sculpture

Lascoux Jouillat Creuse

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:00:00

fin : 2026-05-29 16:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Initiation modelage en compagnie de deux sculpteurs et céramistes, avec Simone Meier.

Votre réalisation sera cuite et émaillée sur place par Bernard Bondieu. .

Lascoux Jouillat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine ateliersviecoudercs@gmail.com

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English : Atelier sculpture

L’événement Atelier sculpture Jouillat a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Guéret