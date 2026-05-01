Atelier sculpture Jouillat
Atelier sculpture Jouillat vendredi 29 mai 2026.
Jouillat
Atelier sculpture
Lascoux Jouillat Creuse
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 14:00:00
fin : 2026-05-29 16:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Initiation modelage en compagnie de deux sculpteurs et céramistes, avec Simone Meier.
Votre réalisation sera cuite et émaillée sur place par Bernard Bondieu. .
Lascoux Jouillat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine ateliersviecoudercs@gmail.com
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English : Atelier sculpture
L’événement Atelier sculpture Jouillat a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Guéret
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