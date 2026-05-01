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Atelier sculpture Jouillat

Atelier sculpture Jouillat

Atelier sculpture Jouillat vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Lascoux

Ville : 23220 Jouillat

Département : Creuse

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 40 40 Tarif de base plein tarif

Jouillat

Atelier sculpture

Lascoux Jouillat Creuse

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 14:00:00
fin : 2026-05-29 16:30:00

Date(s) :
2026-05-29

Initiation modelage en compagnie de deux sculpteurs et céramistes, avec Simone Meier.
Votre réalisation sera cuite et émaillée sur place par Bernard Bondieu.   .

Lascoux Jouillat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine   ateliersviecoudercs@gmail.com

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English : Atelier sculpture

L’événement Atelier sculpture Jouillat a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Guéret

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