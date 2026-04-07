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Randonnée Gourmande Jouillat

Randonnée Gourmande Jouillat

Randonnée Gourmande Jouillat dimanche 31 mai 2026.

Ville : 23220 Jouillat

Département : Creuse

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Jouillat

Randonnée Gourmande

Jouillat Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

La Pédale Jouillatoise organise sa randonnée gourmande et festive d’environ 12 kms.
Au menu tomates mozzarella, paella géante, fromage, éclair maison.
Inscription avant le 27 mai.   .

Jouillat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 95 38 51 

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English : Randonnée Gourmande

L’événement Randonnée Gourmande Jouillat a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Grand Guéret

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