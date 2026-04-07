Randonnée Gourmande Jouillat
Randonnée Gourmande Jouillat dimanche 31 mai 2026.
Jouillat
Randonnée Gourmande
Jouillat Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
La Pédale Jouillatoise organise sa randonnée gourmande et festive d’environ 12 kms.
Au menu tomates mozzarella, paella géante, fromage, éclair maison.
Inscription avant le 27 mai. .
Jouillat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 95 38 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée Gourmande
L’événement Randonnée Gourmande Jouillat a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Grand Guéret