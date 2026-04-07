Jouillat

Randonnée Gourmande

Jouillat Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La Pédale Jouillatoise organise sa randonnée gourmande et festive d’environ 12 kms.

Au menu tomates mozzarella, paella géante, fromage, éclair maison.

Inscription avant le 27 mai. .

Jouillat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 95 38 51

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English : Randonnée Gourmande

L’événement Randonnée Gourmande Jouillat a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Grand Guéret