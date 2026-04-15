Atelier : « Se faciliter le quotidien avec des nouveaux outils », Maison de Quartier La Locomotive, Nantes
Atelier : « Se faciliter le quotidien avec des nouveaux outils », Maison de Quartier La Locomotive, Nantes mardi 2 juin 2026.
Atelier : « Se faciliter le quotidien avec des nouveaux outils » Mardi 2 juin, 10h00 Maison de Quartier La Locomotive Loire-Atlantique
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00
Un-e ergothérapeute du CréAT( Centre Ressources et Expertises en Aide Techniques) de Nantes Métropole vous propose de découvrir des aides techniques pour vous faciliter votre quotidien à domicile.
Maison de Quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0765182381 »}]
Venez découvrir des astuces et conseils pour vous équiper et faciliter votre quotidien. aides techniques aide au quotidien
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