Atelier : « Se faciliter le quotidien avec des nouveaux outils », Maison de Quartier La Locomotive, Nantes

Atelier : « Se faciliter le quotidien avec des nouveaux outils » Mardi 2 juin, 10h00 Maison de Quartier La Locomotive Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00

Un-e ergothérapeute du CréAT( Centre Ressources et Expertises en Aide Techniques) de Nantes Métropole vous propose de découvrir des aides techniques pour vous faciliter votre quotidien à domicile.

Maison de Quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0765182381 »}]

Venez découvrir des astuces et conseils pour vous équiper et faciliter votre quotidien. aides techniques aide au quotidien