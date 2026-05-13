Doulon Part En Live #3 Maison de quartier de Doulon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 20:00 – 23:30

Gratuit : non 4 € Billeterie sur place.Tarif unique : 4€ Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

? Doulon Part En Live 2025/2026 – #3 ?Au menu :• BOBBY AND THE RACCOONS (Rock)Bobby and the Raccoons est un groupe de rock nantais aux influences variées entre blues texan, stoner et rock anglais. Le groupe délivre une musique énergique et sans détour, porté par des riffs incisifs, une rythmique solide et une voix habitée. Leur musique est brute, intense et fédératrice. Une seule mission : faire taper du pied, lever les verres… et chanter leur fameux « Wooohooo ! ».https://link.deezer.com/s/3301po0eqmhDFbEtmo1Dqhttps://open.spotify.com/int…/album/3AQ0WnU4XM6VQySluQ559G• NEVER COMPLETE (Soul / Blues / Jazz)Un peu de blues, un peu de soul, un peu de rock… beaucoup de Never complete !https://www.facebook.com/profile.php?id=100064895048722• BLIZZARD (Mashup chanson/rock)Vous rêvez de hurler « Résiste » de France Gall sur les riffs de Nirvana, ou vous déhancher sur Machistador de M au son de Superstition ?Ça tombe bien, c’est possible avec Blizzard !Les 5 Nantais créent des mashups de musique populaire mixées entre elles, pour que les gens chantent, dansent … et ça marche!https://blizzard.mystrikingly.com/————————???? Vendredi 29/05/2026 – 20h???? Maison de Quartier Doulon???? Bar, restauration & billetterie sur place???? Entrée : 4 €???? Tram L1 – Arrêt « Landreau »???? Bus L12 & L87 – Arrêt « Colinière »

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr



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