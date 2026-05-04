Chtiiing ! : Régénération – Journées nantaises de la créativité Halles 1 & 2 Nantes
Chtiiing ! : Régénération – Journées nantaises de la créativité Halles 1 & 2 Nantes vendredi 29 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 –
Gratuit : oui Tout public
Le bisou fait smack !Le plongeon fait splash !Le téléphone fait driiing !Et la créativité fait Chtiiing ! Chtiiing c’est quoi ? C’est un pouvoir magique, un état d’esprit, une rencontre, un élan, une idée, un déclic. C’est l’écho de la créativité à la nantaise. Bouillonnante, éclectique, libre, insolite, sans complexe, sans chichi ni tralala. C’est une créativité qui éclate et éclabousse, qui ose. C’est le rendez-vous du grain de folie. De ceux qui osent et entreprennent. De ceux qui en ont fait leur métier et de ceux qui pourraient bien se prendre au jeu. Ce sont 4 jours d’inspiration et de rencontres, une programmation variée, sur l’île de Nantes, gratuite et ouverte à tous. du 28 au 31 mai 2026 En 2026, Chtiiing ! vous invite à explorer le thème de la Régénération !Provoquez le chtiiing qui est en vous ! Programme complet sur https://chtiiing-nantes.fr/
Halles 1 & 2 Île de Nantes Nantes 44200
Chtiiing, Journées nantaises de la créativité | Du 28 mai au 31 mai 2026
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