Atelier Seniors débat AASE Saint-Astier
lundi 17 août 2026 · AASE · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Atelier Seniors débat
AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 09:15:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Ateliers prévention santé séniors
Atelier débat “Les perturbateurs endocriniens à travers les cosmétiques”, accessible à tous les plus de 60 ans.
4 €/atelier, sur inscription.
9h15 (2h), AASE St Astier 05 53 54 02 40
Ateliers prévention santé séniors
Atelier débat “Les perturbateurs endocriniens à travers les cosmétiques”, accessible à tous les plus de 60 ans.
4 €/atelier, sur inscription.
9h15 (2h), AASE St Astier 05 53 54 02 40 .
AASE 45 rue Victor Hugo Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 02 40
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English : Atelier Seniors débat
Health Prevention Workshops for Seniors
Discussion workshop: “Endocrine Disruptors in Cosmetics,” open to anyone over 60.
4 € per workshop; registration required.
9:15 a.m. (2 hours), AASE St Astier 05 53 54 02 40
L’événement Atelier Seniors débat Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-20 par Vallée de l’Isle en Périgord
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