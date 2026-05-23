Atelier sérigraphie avec Amélie ! La Cocotte Solidaire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 14:30 – 16:30

Gratuit : non Prix libre Tout public

Pour cet atelier, je vous propose de venir découvrir la sérigraphie et de vous initier à cette technique d’impression si spéciale. En 2 heures, nous pourront imprimer une illustration en 2 couleurs que j’aurais préparée à l’avance sur papier, puis, nous imprimerons une illustration en une couleur sur du textile, à savoir soit vos vêtements apportés pour l’occasion, soit sur des tote-bags (ou les deux!). Ainsi vous pourrez voir la différence de technique sur ces deux supports différents, puis repartir avec vos créations à l’issue de cette session. » Attention à ramener des vêtements lisses (le mieux sont les tee-shirts en coton, les pulls ou les jeans). Cela ne fonctionne pas sur les vêtements synthétiques type k-way ! ???? Mercredi 15 juillet de 14h30 à 16h30???? sur l’ île de Versailles (arrêt tram St-Mihiel)?? Prix libre et nombre de place limité : pensez à vous inscrire ici : https://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/711758-h-atelier-serigraphie-avec-amelie

La Cocotte Solidaire Nantes 44000



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