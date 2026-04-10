ATELIER SIMULATIONS D’ENTRETIENS Agence RENNES CENTRE Rennes
ATELIER SIMULATIONS D’ENTRETIENS Agence RENNES CENTRE Rennes jeudi 18 juin 2026.
ATELIER SIMULATIONS D’ENTRETIENS Agence RENNES CENTRE Rennes Jeudi 18 juin, 11h45 Ille-et-Vilaine
Atelier simulations d’entretiens Se préparer aux entretiens de recrutement en se mettant en conditions réelles d’entretien d’embauche avec un employeur, aborder sa situation de handicap et valoriser s
Atelier simulations d’entretiens Se préparer aux entretiens de recrutement en se mettant en conditions réelles d’entretien d’embauche avec un employeur, aborder sa situation de handicap et valoriser sa candidature. Atelier à destination des bénéficiaires de l’obligation d’emploi inscrits à France Travail, en démarche active d’emploi et ayant un projet professionnel validé par son conseiller emploi. (venir avec son CV actualisé et une offre d’emploi sur laquelle portera l’entretien)
Durée 45 mn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-18T11:45:00.000+02:00
Fin : 2026-06-18T12:30:00.000+02:00
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https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/620099
Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine
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