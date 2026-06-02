Atelier S’initier au papier de riz et au marouflage Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Atelier S’initier au papier de riz et au marouflage

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Avec Reina Vidal

Découvrez le travail du papier de riz et la technique du marouflage aux côtés de l’artiste Reina Vidal.

Très fin et particulièrement absorbant, le papier de riz offre de nombreuses possibilités de création. Il peut être travaillé à l’endroit comme à l’envers, permettant d’explorer la matière et les effets de transparence au cœur même du papier.

L’atelier se poursuivra par une initiation au marouflage, une étape délicate qui consiste à fixer l’œuvre sur un support et qui participe pleinement à son aspect final.

Une invitation à expérimenter une technique sensible où le papier devient un véritable terrain de création.

Matériel fourni • À partir de 15 ans .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Atelier S’initier au papier de riz et au marouflage Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS