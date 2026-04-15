Atelier : soirée déconnectée en famille avec des jeux d’hier, Maison du patrimoine et des cités provisoires, Gonfreville-l’Orcher

Atelier : soirée déconnectée en famille avec des jeux d’hier Samedi 23 mai, 20h00 Maison du patrimoine et des cités provisoires Seine-Maritime

35 pers. max, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Oubliez la télé et les tablettes pour vous replonger en famille dans les jeux populaires d’autrefois : Nain Jaune, Jacquet, Rami, Poker d’As, Cochon Qui Rit…

Ressortons tables et chaises en Formica pour mieux nous immerger dans l’ambiance des années 1960 pour une soirée au cours de laquelle vous pourrez jouer avec d’authentiques jeux issus de nos collections!

Maison du patrimoine et des cités provisoires 2a rue du 8 mai 1945, 76700 Gonfreville l’Orcher Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie 02 35 13 16 53 https://www.gonfreville-l-orcher.fr/mes-loisirs/vie-culturelle/maison-du-patrimoine-et-des-cites-provisoires/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 16 53 »}, {« type »: « email », « value »: « maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr »}] La Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires de Gonfreville l’Orcher vous raconte la vie dans ces cités d’urgence d’après-guerre installées dans un camp militaire américain. Des maquettes, des témoignages audio et vidéo et la reconstitution d’un logement des années 1960 vous attendent pour un voyage dans le temps… Une expérience immersive originale ! A 12km du Havre, stationnement gratuit à proximité; bus LiA ligne C2 (direction Parc de l’Estuaire) arrêt Collège Gustave Courbet, puis 500 m à pied.

Oubliez la télé et les tablettes pour vous replonger en famille dans les jeux populaires d’autrefois : Nain Jaune, Jacquet, Rami, Poker d’As, Cochon Qui Rit…

©Jean-Daniel Emion (Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires)