Nuit des Musées Atelier soirée déconnectée en famille avec des jeux d’hier Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires Gonfreville-l’Orcher

Gonfreville-l’Orcher

Nuit des Musées Atelier soirée déconnectée en famille avec des jeux d’hier

Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires 2B Rue du 8 Mai 1945 Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Oubliez la télé et les tablettes pour vous replonger en famille dans les jeux populaires d’autrefois Nain Jaune, Jacquet, Rami, Poker d’As, Cochon Qui Rit…

Ressortons tables et chaises en Formica pour mieux nous immerger dans l’ambiance des années 1960 pour une soirée au cours de laquelle vous pourrez jouer avec d’authentiques jeux issus de nos collections !

Réservation conseillée par mail via maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr .

Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires 2B Rue du 8 Mai 1945 Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 53 maison-patrimoine@gonfreville-l-orcher.fr

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English : Nuit des Musées Atelier soirée déconnectée en famille avec des jeux d’hier

L’événement Nuit des Musées Atelier soirée déconnectée en famille avec des jeux d’hier Gonfreville-l’Orcher a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie