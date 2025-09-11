Danse Affranchies Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher

Danse Affranchies Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher vendredi 29 mai 2026.

Danse Affranchies

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Pouvons-nous exister en dehors de toute convention sociale ? Comment manifester notre véritable essence ? Sommes-nous libres ? C’est ce qu’explore Amalia Salle, jeune chorégraphe engagée.

Dans la vibration de la danse, toutes les émotions de ce questionnement sont là rage, douceur, frustration, amour. Le mouvement remplit l’espace, frénétiquement, porté par des figures féminines puissantes et un univers musical riche et éclectique, irrigué par Les Quatre Saisons de Vivaldi.

Amalia Salle crée une rencontre au sommet entre musique et chorégraphie. Et c’est vertigineux. Jazz, son électro et standards de musique classique sont des matrices pour faire jaillir les émotions.

Et c’est à l’unisson que le public respire avec les danseuses. Jusqu’à la chute, jusqu’à la grâce. Un appel à réveiller les êtres que nous sommes.

Affranchi(e)s !

Réservation obligatoire au 02 35 13 16 54 ou sur billetterie.gonfreville-l-orcher.fr .

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54

