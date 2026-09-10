Atelier Sophro-relaxation pour les bébés TARBES Tarbes
vendredi 30 octobre 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Atelier Sophro-relaxation pour les bébés
TARBES 2 rue Saint-Jean Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 15:30:00
fin : 2026-10-30 17:30:00
Date(s) :
2026-10-30
Bienvenue à l’atelier mensuel proposé par l’Association locale ADMR Enfance et Famille 65, pour les parents et leurs enfants âgés de 0 à 3 ans, ainsi que les futurs parents !
Renseignements et inscription > voir bloc Coordonnées
.
TARBES 2 rue Saint-Jean Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 36 73 07 asso.enfance-famille@fede65.admr.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Welcome to the monthly workshop offered by the local Association ADMR Enfance et Famille 65, for parents and their children aged 0 to 3, as well as future parents!
Information and registration > see Contact block
L’événement Atelier Sophro-relaxation pour les bébés Tarbes a été mis à jour le 2026-08-24 par OT de Tarbes|CDT65
À voir aussi à Tarbes (Hautes-Pyrénées)
- Les Nocturnes aux Archives TARBES Tarbes 10 septembre 2026
- Atelier Prévention des risques et gestion de l’urgence pour les 0-3 ans TARBES Tarbes 11 septembre 2026
- Présentation Saison culturelle 2026/2027 Le Pari Les Nouveautés TARBES Tarbes 11 septembre 2026
- Festival BD BDVore TARBES Tarbes 12 septembre 2026
- Journée Portes ouvertes de l’Usine Escalade TARBES Tarbes 12 septembre 2026