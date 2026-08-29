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AGENDA · Tanneron

Atelier sophrologie et soins énergétiques | On Pose pour le Rose Quartier les Plaines Tanneron

samedi 10 octobre 2026 · Quartier les Plaines · Tanneron

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Quartier les Plaines
Adresse
Chemin de l'Aumarinier
Ville
83440 Tanneron
Département
Var
Tarif
10 10 10 Tarif=un atelier

Tanneron

Atelier sophrologie et soins énergétiques | On Pose pour le Rose

Quartier les Plaines Chemin de l’Aumarinier Tanneron Var

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif=un atelier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Soutenez la cause ! On Pose Pour le Rose à Tanneron, dans le Pays de Fayence.
10ᵉ Édition- Pôle Var-atelier Sophro
Ouverture des inscriptions le 04 septembre 2026 www.onposepourlerose.fr
Shootings photos et ateliers le 10 octobre 2026 sur réservations.
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Quartier les Plaines Chemin de l’Aumarinier Tanneron 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 91 76 82  opprt83@gmail.com

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English : Atelier sophrologie et soins énergétiques | On Pose pour le Rose

Support the cause! We Pose for Pink in Tanneron, in the Pays de Fayence.

10th Edition Var Region
Registration opens september 4, 2026: www.onposepourlerose.fr
Photo shoots and workshops on october 10, 2026 (reservations required).

L’événement Atelier sophrologie et soins énergétiques | On Pose pour le Rose Tanneron a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence

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