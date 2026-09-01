Atelier sophrologie les clés pour ralentir et déconnecter La Butte Plouider
dimanche 27 septembre 2026 · La Butte · Plouider
Informations pratiques
Plouider
Atelier sophrologie les clés pour ralentir et déconnecter
La Butte 12 rue de la Mer Plouider Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 12:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Une parenthèse pour ralentir, relâcher les tensions et retrouver un peu de calme à l’arrivée de l’automne. Guidé par Virginie Lelong, sophrologue et coach professionnelle, cet atelier mêle respiration, mouvements doux, relaxation, scan corporel et visualisation positive. Une pratique accessible à tous, pensée pour apaiser le mental, se reconnecter à ses sensations et favoriser un lâcher-prise. Un rituel de déconnexion et des clés simples à intégrer au quotidien seront également partagés pour prolonger les bienfaits de cette pause. Le matériel nécessaire est mis à disposition mais apportez un carnet de notes.
Atelier sur réservation. .
La Butte 12 rue de la Mer Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 54
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English :
L’événement Atelier sophrologie les clés pour ralentir et déconnecter Plouider a été mis à jour le 2026-08-25 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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