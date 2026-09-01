Atelier sophrologie les clés pour ralentir et déconnecter La Butte Plouider

Informations pratiques

Plouider

Atelier sophrologie les clés pour ralentir et déconnecter

La Butte 12 rue de la Mer Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Une parenthèse pour ralentir, relâcher les tensions et retrouver un peu de calme à l’arrivée de l’automne. Guidé par Virginie Lelong, sophrologue et coach professionnelle, cet atelier mêle respiration, mouvements doux, relaxation, scan corporel et visualisation positive. Une pratique accessible à tous, pensée pour apaiser le mental, se reconnecter à ses sensations et favoriser un lâcher-prise. Un rituel de déconnexion et des clés simples à intégrer au quotidien seront également partagés pour prolonger les bienfaits de cette pause. Le matériel nécessaire est mis à disposition mais apportez un carnet de notes.

Atelier sur réservation. .

La Butte 12 rue de la Mer Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 54

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English :

L’événement Atelier sophrologie les clés pour ralentir et déconnecter Plouider a été mis à jour le 2026-08-25 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne